Tour 2020: Liveblog – Achtervolgers jagen op Cavagna vrijdag 18 september 2020 om 13:23

Na twee zware Alpenritten staat er vandaag dan eindelijk weer een ‘rustige’ etappe op het programma. In deze 166,5 kilometer lange etappe naar Champagnole staat er misschien maar een gecategoriseerde beklimming op het menu, toch rijdt het peloton constant op en af. Blijven de sprinters er wel bij?

Onderweg naar de tussensprint in Mournans moeten er steeds meer hoogtemeters worden beklommen, maar vanaf Bief-des Maisons gaat het voornamelijk in dalende lijn. Indien een eventuele vluchtersgroep niet te ver weggereden is, krijgen de sprintersploegen hier nog de gelegenheid om orde op zaken te stellen.

De finish ligt dus in Champagnole, dat de parel van de Jura wordt genoemd. De Tour kwam hier één keer eerder. Sylvère Maes won hier in 1937 een tijdrit. De kans is aanwezig dat hij een sprinter als opvolger krijgt. De aankomstlijn ligt getrokken op de Rue Léon Blum, na een rechte lijn van 1,1 kilometer.

Start: 13.45 uur in Bourg-en-Bresse

Finish: tussen 17.27 en 17.48 uur in Champagnole

Afstand: 166,5 kilometer

