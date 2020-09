Tour 2020: Liveblog – Peloton krijgt eindelijk Col de la Loze voorgeschoteld woensdag 16 september 2020 om 12:01

De Col de la Loze is de zwaarste beklimming in deze Tour de France. Vandaag gaat het peloton dan eindelijk deze klim omhoog rijden. Verstoppen is er echt niet meer bij. De klassementsrenner moéten nu hun kaarten op tafel leggen.

In Grenoble begint de zeventiende etappe, die aanvankelijk de oevers van de rivier de Isère volgt. Na 45,5 kilometer ligt bij La Rochette de tussensprint op het parcours, waar voor de eerste vijftien man weer punten zijn te verdienen. Vervolgens bereiken de renners na 90,5 kilometer het plaatsje Notre-Dame-du-Cruet, waar de Col de la Madeleine (17,1 km aan 8,4%) begint. Dit is de eerste klim van de dag.

Daarna volgt enkel nog de Col de la Loze. De cijfers van de slotklim zijn duizelingwekkend. Afgaande op haar lengte en gemiddelde stijging is de Col de la Loze lang, maar lijkt hij niet extreem steil. Schijn bedriegt! Op de erg onregelmatige klim gaan in de laatste kilometers de stijgingspercentages met een ruk de hoogte in. Zo zijn er stukken tot 18% en zelfs 24% in de laatste drie kilometer en lopen de slotkilometers aan gemiddeld 10% omhoog.

Start: 12.14 uur in Grenoble

Finish: tussen 17.03 en 17.39 uur in Méribel

Afstand: 170 kilometer

