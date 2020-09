Tour 2020: Liveblog – Peloton laat grote kopgroep gaan in bergrit naar Villard-de-Lans dinsdag 15 september 2020 om 12:30

De Tour de France gaat naar Parijs! Dat is wel zeker nu de tweede rustdag achter de rug is en álle verplichte coronatests een negatieve uitslag hebben. En dus kan een volledig peloton vandaag van start in La Tour-du-Pin voor een 164 kilometer lange bergetappe naar Villard-de-Lans. Zien we nog strijd tussen de klassementsrenners? Mis niets in ons liveblog van vandaag.

Vanaf de start in La Tour-du-Pin moet er direct geklommen worden. Met de Côte de Virieu (2,3 km aan 6,8 %) zijn er vroeg in de rit al punten voor de bergtrui te verdienen. De renners vervolgen hun weg in zuid-oostelijke richting. In Chartreuse volgt na 44,5 kilometer een tussensprint, waarna het tijdens de beklimming van de Col de Porte (7,4 km aan 6,8%) weer serieus omhoog gaat.

Na een afdaling volgt eerst een relatief korte maar lastige klim naar de top van de Côte de Rével (6 km aan 8%), vooraleer het peloton zich mag opmaken voor de volgende klim. De renners beginnen dan aan La Montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte (11,1 km aan 6,5%), een zeer regelmatige klim die weinig echte uitschieters kent.

Na de top volgt een plateau van een kleine twintig kilometer, waar de wind nog wel eens een rol wil spelen. Hierna mogen de zich mogen opmaken voor een kleine uitsmijter aan het einde. De laatste kilometers naar Villard-de-Lans (2,2 km aan 6,5%) lopen aan 6,5% gemiddeld omhoog.

Beklimmingen

Nog 151,5 km – Côte de Virieu (2,3 km aan 6,8%)

Nog 97,5 km – Col de Porte (7,4 km aan 6,8%)

Nog 69,5 km – Côte de Revel (6 km aan 8%)

Nog 20,5 km – Montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte (11,1 km aan 6,5%)

Finish – Villard-de-Lans Côte 2000 (2,2 km aan 6,5%)

Start: 13.20 uur in La Tour-du-Pin

Finish: tussen 17.23 en 17.52 uur in Villard-de-Lans

Afstand: 164 kilometer

Bespreek de wedstrijd in onze live chat!

