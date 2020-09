Tour 2020: Liveblog – Vroege vlucht met Rolland krijgt de zegen in zware bergetappe zondag 13 september 2020 om 12:30

Alle hens aan dek voor de klassementsrenners. Vandaag krijgen zij in de Jura een beestachtige etappe voorgeschoteld, die hen onder meer over de Grand Colombier brengt. Zien we opnieuw grote verschillen tussen de klassementsrenners?



Het zwaartepunt van de rit ligt in het tweede gedeelte, wanneer er in de Ain flink moet worden geklommen. De eerste klim van de dag is een eerste beklimming van de Colombier, al gaat het weliswaar van een andere kant. Deze klim met de naam Montée de la Selle de Fromentel kent een lengte van 11,1 kilometer aan 8,1%. Het venijn zit hem in de staart, want de laatste drie kilometer lopen omhoog aan respectievelijk 11,5%, 14,5% en 12,5%, gemiddeld. Na het ronden van de top volgt een afdaling naar Lochieu waar de volgende klim begint. De Col de la Biche is in het begin relatief gemakkelijk, maar de laatste zeven kilometer lopen omhoog aan 8,9%.

Na een snelle afdaling naar Culoz begint de slotklim naar de top van de Grand Colombier. De beklimming is 17,4 kilometer lang, waarin in totaal 1.244 hoogtemeters moeten overwonnen. Dat betekent dat de weg gemiddeld met 7,1% stijgt. De Grand Colombier staat bekend om zijn onregelmatigheid. Tot tweemaal toe stijgt het wegdek met 12%, maar die stukken worden ook afgewisseld met stukken van 4 à 5%.

Mocht het een sprint bergop worden tussen de toppers, dan is het goed te vermelden dan de laatste honderden meters aan 10% omhoog lopen. Genoeg gelegenheid om het verschil te maken dus!

Start: 12.50 uur in Lyon

Finish: tussen 17.11 en 17.45 op de Grand Colombier

Afstand: 174,5 kilometer

