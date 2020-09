Tour 2020: Liveblog – Theuns en Küng vormen vroege vlucht in heuvelrit zaterdag 12 september 2020 om 12:54

Vrijdag zagen we de eerste grote verschillen tussen de klassementsrenners. Egan Bernal kreeg bijvoorbeeld meer dan een halve minuut aan zijn broek, terwijl Primoz Roglic en en Tadej Pogacar de grote winnaars waren. Vandaag houden de klassementsrenners in een heuvelachtige etappe naar Lyon vermoedelijk hun kruit droog.



De veertiende Touretappe start in Clermont-Ferrand, een stad in de Auvergne met zijn kenmerkende zwarte kathedraal. Vanuit de universiteitsstad beginnen de renners aan een 194 kilometer lange rit naar Lyon. Deze rit is allesbehalve vlak en mogen we bestempelen als een overgangsrit. In de finale liggen twee korte, venijnige klimmetjes te wachten.

De Côte de la Duchère (1,4 km aan 5,6%) is de eerste van deze twee beklimmingen. Daarna steken de renners de rivier de Saône over en is de Côte de la Croix-Rousse (1,4 km aan 4,8%) de laatste helling voor de finish. Tot slot kronkelt de route zich naar de 1,8 kilometer lange laatste rechte lijn op de Quai Jean Moulin, een 6,5 meter brede weg aan de oevers van de Rhône.

Start: 13.20 uur in Clermont-Ferrand

Finish: tussen 17.45 en 18.11 in Lyon

Afstand: 194 kilometer

Bespreek de wedstrijd in onze live chat!

Links:

Voorbeschouwing etappe 14

Parcours etappe 14

Klassementen na etappe 13

Deelnemerslijst Tour de France 2020