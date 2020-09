Tour 2020: Liveblog – Zes aanvallers vooruit in heuvelrit naar Sarran donderdag 10 september 2020 om 11:30

Na twee sprintetappes gaat de Tour de France vandaag verder met een overgangsetappe naar Sarran. Onderweg liggen vier beklimmingen waarvan twee heuvels in de laatste vijftig kilometer. Het lijkt een uitgelezen kans voor de aanvallers. Wie zien we van voren?

De renners krijgen donderdag de langste etappe van deze Tour voorgeschoteld. In deze overgangsrit moeten 218 kilometers afgelegd worden, wat het de enige rit maakt van meer van tweehonderd kilometer. Het startschot wordt gegeven in Chauvigny. Vanaf hier zetten de renners koers in zuidoostelijke richting voor een rit door de Limousin.

In het tweede gedeelte van de rit liggen vier beklimmingen te wachten. De Côte de Saint-Martin-Terressus is de eerste. Niet lang daarna volgt met de Côte d’Eybouleuf een tweede hindernis van vierde categorie. De finale wordt geopend met de beklimming van de Côte de la Croix du Pey (4,8 km aan 6%). Nieuwkomer Suc au May (3,8 km aan 7,7%) vormt de laatste gecategoriseerde klim van de dag. De top ligt op 25 kilomter van de finish en luidt de start van een interessant slot.

Beklimmingen

Na 104,5 km: Côte de Saint-Martin-Terressus (1,5 km aan 8,8%)

Na 121,5 km: Côte d’Eybouleuf (2,8 km aan 5,2%)

Na 177,5 km: Côte de la Croix du Pey (4,8 km aan 6%)

Na 192,5 km: Suc au May (3,8 km aan 7,7%)

Start: 11.50 uur in Chauvigny

Finish: tussen 16.57 en 17.27 uur in Sarran

Afstand: 218 kilometer

