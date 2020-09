Tour 2020: Liveblog – Ochtend voor etappe 10 in het teken van uitslagen coronatests dinsdag 8 september 2020 om 11:00

De Tour de France 2020 gaat na de eerste rustdag verder met een vlakke etappe langs de westkust van Frankrijk. De start ligt op Île d’Oléron, de finish bijna 170 kilometer verder op Île de Ré. Naast de mogelijke kans op waaiers vanwege de wind langs de kust, staat deze rit ook in het teken van de coronatestuitslagen. Kan iedereen van start?

Île d’Oléron is een groot eiland net voor de westkust bij La Rochelle: Le Château d’Oléron is er de startplaats. Vanuit het dorpje rijdt het peloton in de richting van de nabijgelegen brug. De renners rijden dan op het vasteland richting het noorden, door Rochefort en La Rochelle. Hier waait de wind vaak hard, dus is er wederom een kans op waaiers.

De finish ligt op het eiland Île de Ré in het dorp Saint-Martin-de-Ré. Is het een sprinter die hier als eerste over de streep komt of krijgen we waaiers met als gevolg een verrassende winnaar?

Start: 13.45 uur op Île d’Oléron

Finish: 17.20-17.40 uur in Saint-Martin-de-Ré

Afstand: 168,5 kilometer

Bespreek de wedstrijd in onze live chat!

Links:

Voorbeschouwing etappe 10

Parcours etappe 9

Klassementen na etappe 9

Deelnemerslijst Tour de France 2020