Tour 2020: Liveblog – Peloton geeft Ladagnous weer de ruimte

In de Tour de France kunnen de renners zich opnieuw opmaken voor een massasprint. In de elfde etappe rijdt het peloton over overwegend vlakke wegen van Châtelaillon-Plage naar Poitiers. Weet Sam Bennett wederom te winnen?

Net na halfkoers ligt de enige klim van de dag op het parcours, de Côte de Cherveux (1,1 km aan 4,4%). Via Saint-Maixent-l’École en de tussensprint bij Les Grands Ajoncs voert het traject over beschutte wegen naar Poitiers, dat voor de negende keer de Tourkaravaan ontvangt.

Op 1,6 kilometer van de finish wordt de aankomstlaan Avenue John Fitzgerald Kennedy opgedraaid. De laatste 1,2 kilometer gaat uiteindelijk rechtuit en de renners kunnen de streep al vanuit de verte zien.

Start: 13.40 uur op Châtelaillon-Plage

Finish: 17.18-17.30 uur in Poitiers

Afstand: 167,5 kilometer

