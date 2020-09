Tour 2020: Liveblog – Benoot in kopgroep op weg naar Orcières-Merlettes dinsdag 1 september 2020 om 13:00

De spectaculaire openingsweek van de Tour de France 2020 krijgt een vervolg in de vierde etappe. Het is namelijk nu al tijd voor de eerste aankomst bergop, in wintersportplaats Orcières-Merlette om precies te zijn. Komen de favorieten hier al uit hun hok?

Na de start in Sisteron volgt al na 51 kilometer de tussensprint van de dag. Vanaf dan gaat het alleen maar op en af. De eerste klim is de Col du Festre. Tussen de Festre en de slotklim staan nog drie gecategoriseerde beklimmingen op het programma: één van vierde en twee van derde categorie.

Zeven kilometer voor het einde begint de beklimming richting Orcières-Merlettes. De klim van eerste categorie kent regelmatige stijgingspercentages. Na de eerste kilometer blijft het tussen de 6 en 8,2% gemiddeld, waardoor we mogen spreken van een echte loper. Wie pakt de ritzege op 1.825 meter hoogte?

Start: 13.30 uur in Sisteron

Finish: tussen 17.22 en 17.44 uur in Orcières-Merlette

Afstand: 160,5 kilometer

Bespreek de wedstrijd in onze live chat!

Links:

Voorbeschouwing etappe 4

Parcours etappe 3

Klassementen na etappe 2

Deelnemerslijst Tour de France 2020