Tour 2020: Liveblog – Drie bergen op het menu: voer voor klassementsmannen of vluchters? zaterdag 5 september 2020 om 13:06

De Tourkaravaan trekt dit weekend door de Pyreneeën, met vandaag de bergrit over de Port de Balès naar Loudenvielle op het menu. In 2007 kwam de Ronde van Frankrijk hier voor het laatst aan en toen won Kim Kirchen. Gaat het tussen de klassementsmannen of strijdt er een groepje vluchters voor winst? Volg het hier.

De achtste etappe, de een-na-kortste rit in lijn, is de eerste Pyreneeënrit in de Tour van 2020. Het peloton start in het Occitaanse Cazères, in de Haute-Garonne, waarna er een rit wacht over 141 kilometer naar Loudenvielle in de Hautes-Pyrenées. Op het parcours liggen achtereen de Col de Menté, de Port de Balès en de Col de Peyresourde, waarna de renners na een afdaling van een kleine acht kilometer finishen.

Start: 13.35 uur in Cazères-sur-Garonne

Finish: tussen 17.04 en 17.28 uur in Loudenvielle

Afstand: 141 kilometer

