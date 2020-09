Tour 2020: Liveblog – Bergetappe naar Laruns: vluchtersgroepje voor winst vandaag? zondag 6 september 2020 om 12:05

Vandaag staat de tweede en meteen laatste etappe in deze Tour de France van 2020 door de Pyreneeën op het programma. Vanuit Pau trekken de renners over twee serieuze bergen naar de finish in Laruns, al is het maar de vraag of de klassementsrenners uit hun hok komen.

Het peloton krijgt vandaag vijf beklimmingen voor de kiezen, waarvan twee van eerste categorie. Het wegdek gaat serieus omhoog na 58 kilometer, wanneer de beklimming van de Col de la Hourcère (11,1 km aan 8,8%) op het programma staat. Op de Col de Marie Blanque (7,7 km aan 8,6%) lopen de stijgingspercentages nog verder op. Wanneer de renners Le Moulin de Barescou passeren, stijgt het wegdek met dubbele cijfers. Daarna volgt de afdaling richting finish.

Start: 12.35 uur in Pau

Finish: tussen 16.15 en 17.38 uur in Laruns

Afstand: 153 kilometer

Bespreek de wedstrijd in onze live chat!

Links:

Voorbeschouwing etappe 9

Parcours etappe 9

Klassementen na etappe 8

Deelnemerslijst Tour de France 2020