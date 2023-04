Parijs-Roubaix voor vrouwen 2023: Liveblog – Wie wint op Vélodrôme Roubaix? zaterdag 8 april 2023 om 09:00

Huidige Kopgroep

Het is het weekend van Parijs-Roubaix, en dat begint op deze zaterdag 8 april met de Hel van het Noorden voor vrouwen. Op de kasseien van Noord-Frankrijk wordt gestreden om de opvolging van Elisa Longo Borghini.

Na iets meer dan 60 kilometer begint het stuiterwerk, tussen Hornaing en Wandignies-Hamage. Het recept blijft vervolgens tachtig kilometer hetzelfde. Asfalt, kasseien, asfalt, kasseien, asfalt en nog maar weer kasseien. In totaal rijden de renster 29,2 kilometer aan kasseien. En tot slot het legendarische beton van de wielerbaan. Rond 17.30 uur kennen we de winnares in Roubaix.

Mis niets van Parijs-Roubaix in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de koers kan je bespreken in onze live chat.

Parijs-Roubaix voor vrouwen

Officiële start: 13.35 uur

Finish: tussen 17.20 en 17.50 uur

Afstand: 145,4 kilometer