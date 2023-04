Parijs-Roubaix 2023: Liveblog – Van der Poel en Van Aert als de grote favorieten zondag 9 april 2023 om 09:00

Het is het weekend van Parijs-Roubaix, en dat eindigt op deze zondag 9 april met de Hel van het Noorden voor mannen. Op de kasseien van Noord-Frankrijk wordt gestreden om de opvolging van Dylan van Baarle. Net als vorige week zijn veel ogen gericht op Mathieu van der Poel en Wout van Aert.

Het parcours van Parijs-Roubaix 2023 kent, in vergelijking met voorgaande jaren, weinig verrassingen. Er wachten dit jaar opnieuw dertig kasseistroken tussen Compiègne en Roubaix. De eerste honderd kilometer zijn over louter asfaltwegen, want pas na 96 kilometer doemen de eerste kasseien op.

Het is uitkijken naar het Bos van Wallers. Deze 2,3 kilometer lange strook is een iconische passage, heeft de grootste moeilijkheid en opent de finale op ruim 95 kilometer van de finish. Daarna wachten nog eens negentien kasseistroken, waarvan twee met vijf sterren. Dat zijn op 50 kilometer van de finish Mons-en-Pévèle en in volle finale Carrefour de l’Arbre, zo’n 17 kilometer voor de wielerbaan.

Mis niets van Parijs-Roubaix in het WielerFlits-liveblog!

Parijs-Roubaix voor mannen

Officiële start: 11.25 uur

Finish: tussen 17.05 en 17.40 uur

Afstand: 256,6 kilometer