Olympische Spelen: Liveblog – Wie pakt het mountainbike-goud bij de vrouwen? dinsdag 27 juli 2021 om 07:00

De hamvraag deze ochtend: kan de piepjonge topfavoriete Loana Lecomte haar ongenaakbare status voortzetten? De 21-jarige Française uit Annecy verloor dit jaar nog geen enkele wedstrijd. En wat kunnen Anne Tauber en Anne Terpstra uitrichten? We gaan het vanaf 08.00 uur Nederlandse/Belgische zien op de Izu MTB Course. Mis geen enkele update in dit liveblog van WielerFlits!

In Izu – een stadje zo’n drie uur ten zuidwesten van Tokio – strijden de mountainbikers op een zeer technische omloop om het goud, zilver en brons. Er zitten een aantal steile, korte klimmetjes in – veel korter dan in het mountainbiken gebruikelijk is. Daarnaast is het constant draaien en keren, op en af. Nergens zijn er echt momenten van herstel, waardoor de intervaltypes in het voordeel zijn. Een uitgebreide analyse van het parcours door oud-olympisch kampioen Bart Brentjens lees je hier.

Lecomte is dus de gedoodverfde favoriete. Maar zoals we bij de mannen en ook tijdens de wegwedstrijden hebben kunnen zien, ligt een verrassing altijd op de loer. Lecomte’s grootste tegenstand komt uit eigen land in de vorm van Pauline Ferrand-Prevot, maar ook uittredend kampioene Jenny Rissveds, Evie Richard, Jolanda Neff en Rebecca McConnell. Terpstra en Tauber behoren tot de outsiders, maar Gerben de Knegt ziet kansen. Lees hier ook onze uitgebreide voorbeschouwing.

Aantal ronden: 7

Afstand: 28,7 kilometer

Hoogtemeters: 1050

Start: 08.00 uur / 15.00 uur

Finish: tussen 09.30-10.00 uur / tussen 16.30-17.00 uur

