Olympische Spelen: liveblog – vrouwen maken zich op voor wegwedstrijd in Tokio zondag 25 juli 2021 om 05:19

Om 6.00 (13.00 Japanse tijd) gaan de dames van start in de olympische wegwedstrijd. Net als de heren gisteren, vertrekt het peloton vanuit het Musashinonomori Park aan de rand van Tokio richting Fuji Speedway. Kan Anna van der Breggen haar titel prolongeren?

Het parcours is eigenlijk de korte versie van de wedstrijd die de mannen gisteren hebben afgewerkt. In plaats van 234 kilometer leggen de vrouwen er 137 af. Het eerste obstakel van de dag is Doushi Road, een venijnige klim van 4,3 kilometer aan 6,1%. Na de top is het ongeveer zestien kilometer vlak, waarna de Kagosaka Pass (2,2 km aan 4,7%) bedwongen moet worden.

Vervolgens gaat het bergafwaarts richting Fuji International Speedway, het circuit waar ook de finishlijn getrokken is. Op de glooiende racebaan leggen de rensters anderhalve ronde af. Op zeven kilometer van de meet is er nog een laatste hobbeltje van 1,4 kilometer, waar de beslissing wel eens zou kunnen vallen.

Start: 06u00 / 13u00 in Musashinonomori Park

Finish: 10u35 / 17u35 op Fuji International Speedway

Afstand: 137 kilometer

Bespreek de wedstrijd in onze live chat!

Links:

