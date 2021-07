Olympische Spelen: liveblog – Pidcock op goudkoers, Mathieu van der Poel valt hard maandag 26 juli 2021 om 07:00

The waiting game voor Mathieu van der Poel zit erop. Vijf jaar geleden zette hij zichzelf ten doel om op de mountainbike een olympische medaille te veroveren. Op de Izu MTB Course moet het vanaf 08.00 uur Nederlandse/Belgische tijd gebeuren. Mis geen enkele update in dit liveblog van WielerFlits!

In Izu – een stadje zo’n drie uur ten zuidwesten van Tokio – strijden de mountainbikers op een zeer technische omloop om het goud, zilver en brons. Er zitten een aantal steile, korte klimmetjes in – veel korter dan in het mountainbiken gebruikelijk is. Daarnaast is het constant draaien en keren, op en af. Nergens zijn er echt momenten van herstel, waardoor de intervaltypes in het voordeel zijn. Een uitgebreide analyse van het parcours door oud-olympisch kampioen Bart Brentjens lees je hier.

Mountainbikelegende Nino Schurter is de titelverdediger in Japan. De achtvoudig wereldkampioen uit Zwitserland is intussen 35 jaar oud en lijkt sinds vorig jaar de magie te ontberen die nodig is om hier te kunnen winnen. De glans is er wat af, maar onderschatten mag je hem nooit. Het zal uitdraaien op een tweestrijd tussen enerzijds de multitalenten Van der Poel en Tom Pidcock en MTB-specialisten in vorm Mathias Flückiger en Ondřej Cink anderzijds. Wie gaat er met goud vandoor?

Namens de Nederlandse selectie van bondscoach Gerben de Knegt staat ook Milan Vader aan het vertrek. Hij kan op een goede dag eveneens meedoen voor de medailles. Voor Belgisch kampioen Jens Schuermans lijkt een olympisch diploma het hoogst haalbare. Mis niets van alle actie in dit liveblog en bespreek de wedstrijd in de livechat!

Aantal ronden: 9

Afstand: 36,9 kilometer

Hoogtemeters: 1350

Start: 08.00 uur / 15.00 uur

Finish: tussen 09.30-10.00 uur / tussen 16.30-17.00 uur

