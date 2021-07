Olympische Spelen: Liveblog – Eerste blok gestart in individuele tijdrit mannen in Tokio 2021 woensdag 28 juli 2021 om 06:33

Om 7.00 Nederlandse tijd rolt de eerste renner van het startpodium voor de olympische tijdrit van 44,2 kilometer. Het parcours loopt deels over de Fuji Speedway en is met 846 hoogtemeters op zijn minst geaccidenteerd te noemen. Wie wordt de opvolger van Fabian Cancellara?

De tijdrit van de mannen is een kopie van de vrouwentijdrit die eerder vandaag werd verreden. In plaats van één ronde, rijden de mannen het parcours twee keer. Het moeilijkste deel van de rit zit hem in de het klimmetje net buiten het circuit. De renners krijgen daar 5,4 kilometer aan 4% voor de wielen.

Vervolgens gaat het in een dalende lijn terug naar het circuit, waar een hobbel van twee kilometer aan 4,5% het laatste obstakel vormt. Topfavoriet voor de olympische tijdrijtitel is Wout van Aert. Ook Rohan Dennis en Filippo Ganna staan bij velen hoog op de lijstjes. Nederland hoopt stiekem op een wederopstanding van Tom Dumoulin.

Start: 07.00 uur / 14.00 uur (eerste renner)

Finish: tussen 10.16 en 10.19 uur / tussen 17.16 en 17.19 uur uur (laatste renner)

Afstand: 44,2 kilometer

Links

