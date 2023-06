Nederlandse Loterij NK wielrennen vrouwen 2023: Liveblog – Strijd om het rood-wit-blauw in Zuid-Limburg zaterdag 24 juni 2023 om 08:30

De strijd om het rood-wit-blauw in deze week gaat verder met het NK wielrennen voor vrouwen. In Zuid-Limburg is een parcours met meerdere beklimmingen uitgezet. Enkel de sterkste vrouwen zullen boven komen drijven op dit lastige parcours. Wie wordt de opvolgster van Riejanne Markus?



Het parcours van het NK wielrennen voor vrouwen is bijna identiek aan dat van de mannen. Beide koersen starten in Valkenburg en loodsen de renners met een lus in het zuiden weer naar het noorden. Via plaatsen als Noorbeek, Eys en Voerendaal voert het parcours naar Sittard-Geleen. Hier wordt de finale gereden van het NK.

De finale van het NK voor vrouwen bestaat uit een lokale omloop van 18,6 kilometer rondom Sittard-Geleen. De route loopt via Watersley, Doenrade, Puth, Munstergeleen en de Middenweg door het centrum in Sittard, om vervolgens terug te keren op het Watersley-park. Waar de mannen deze lokale ronde 6,5 keer afleggen, rijden de vrouwen 4,5 keer het rondje.

In totaal rijden de vrouwen 153,1 kilometer in het zuiden van ons land. De start vindt plaats om 12:30 uur en de finish wordt verwacht rond 16:30 uur.

Mis niets van het NK wielrennen in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van het kampioenschap kan je bespreken in onze live chat.

Officiële start vrouwen: 12:30 uur

Finish: tussen 16:15 en 16:45 uur

Afstand: 153,1 kilometer

