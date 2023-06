Nederlandse Loterij NK wielrennen mannen 2023: Liveblog – Wie verslaat Mathieu van der Poel? zondag 25 juni 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

De strijd om het rood-wit-blauw in deze week wordt afgesloten met het NK wielrennen voor mannen. In Zuid-Limburg is een parcours met meerdere beklimmingen uitgezet. Enkel de sterkste mannen zullen boven komen drijven op dit lastige parcours. Wie wordt de opvolger van Pascal Eenkhoorn?



Het parcours van het NK wielrennen voor mannen is bijna identiek aan dat van de vrouwen. Beide koersen starten in Valkenburg en loodsen de renners met een lus in het zuiden weer naar het noorden. Via plaatsen als Noorbeek, Eys en Voerendaal voert het parcours naar Sittard-Geleen. Hier wordt de finale gereden van het NK Wielrennen.

De finale van het NK voor mannen bestaat uit een lokale ronde van 19 kilometer die ongeveer 180 hoogtemeters telt. De ronde kent ook drie beklimmingen: de Kollenberg (0,5 km aan 6,8%), de Stockselseweg (0,4 km aan 5,3 procent) en de klim op het Watersley Sports & Talent Park (600 meter aan 5,3%). Hier wordt ook gefinisht.

In totaal rijden de mannen 220,4 kilometer in het zuiden van ons land. De mannen leggen de lokale ronde 6,5 keer af.

Mis niets van het NK wielrennen in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van het kampioenschap kan je bespreken in onze live chat.

Officiële start mannen: 12:30 uur

Finish: tussen 17:10 en 18:00 uur

Afstand: 220,4 kilometer

