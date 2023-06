Nederlandse Loterij NK tijdrijden 2023: Liveblog – Wie volgen Bauke Mollema en Ellen van Dijk op in Nunspeet? woensdag 21 juni 2023 om 09:00

De strijd om het rood-wit-blauw barst los met het NK tijdrijden. Later deze week staat de wegwedstrijd op het programma voor zowel de dames als de heren. Vandaag is het een race tegen de klok in de gemeente Nunspeet. Wie beschikt over de grootste motor en kroont zich Nederlands kampioen?



Vorig jaar waren Bauke Mollema en Ellen van Dijk de sterksten in de tijdrit van en naar Emmen. De ervaring kwam bij de twee (toenmalig) 35-jarigen duidelijk boven drijven. Enkel Mollema zal dit jaar zijn titel verdedigen. Ellen van Dijk is dit seizoen afwezig vanwege haar zwangerschap.

Het parcours van dit jaar is langer dan dat van vorig jaar. De renners zullen twee rondes rijden van en naar Elspeet. Vanuit het centrum van Elspeet vertrekken de renners via de Vierthouterweg en Elspeterweg richting Vierhouten. Daarna keren zij via de Nunspeterweg terug naar Elspeet, waar zij door het Gemeentebos Nunspeet zullen rijden.

De twee rondes zullen bij elkaar een biljartvlak parcours van 41,5 kilometer vormen. Om 9.00 uur starten achtereenvolgens de nieuwelingen dames, junioren dames en nieuwelingen heren. Om 12.00 uur starten de junioren heren met aansluitend de beloften, elite dames en elite heren. De laatste renner wordt rond 19.30 uur verwacht.

Mis niets van het NK tijdrijden in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van het kampioenschap kan je bespreken in onze live chat.

Start eerste renster, vrouwen: 15.20 uur

Finish laatste renster, vrouwen: tussen 17.20 en 17.30 uur

Afstand: 41,5 kilometer

Start eerste renner, mannen: 17.25 uur

Finish laatste renner, mannen: tussen 19.30 en 19.40 uur

Afstand: 41,5 kilometer

