Luik-Bastenaken-Luik 2023: Liveblog – Sterke kopgroep met Reusser en Niewiadoma zondag 23 april 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

Het monumentale La Doyenne is ieder jaar de laatste van het Ardens drieluik en de laatste van de grote voorjaarsklassiekers. In de Ardennen zullen de renners vandaag elf officiële hellingen voor de kiezen krijgen. Vorig jaar waren de renners uit de Lage Landen heer en meester met overwinningen voor Remco Evenepoel en Annemiek van Vleuten. Wie mogen dit jaar een monument op hun palmares bijschrijven?



In de eerste honderd kilometer van LBL is er op één beklimming na nog geen spektakel te verwachten. Daarna volgen de Côte de Saint-Roch en de Côte de Mont-le-Soie, die een beslissende fase in La Doyenne inluiden. Hierna volgen namelijk vijf bekende beklimmingen. Binnen veertig kilometer bedwingen de renners de Côte de Wanne (3,6 km aan 5,1%), de Côte de Stockeu (1 km aan 12,5%), Côte de la Haute-Levée (2,2 km aan 7,5%), de Col du Rosier (4,4 km aan 5,9%) en de Côte de Desnié (1,6 km aan 8,1%).

Na de Desnié opent de Côte de la Redoute (1,6 km aan 9,4%) de finale, waarna direct de Côte de Cornémone en de Côte des Forges (1,3 km aan 7,8%) volgen. De Côte de la Roche-aux-Faucons (1,3 kilometer aan 11%) is de laatste beklimming van de dag. Dertien kilometer verder ligt de streep in de Quai des Ardennes. De vrouwen rijden hetzelfde parcours als de mannen, maar rijden enkel Bastenaken-Luik. De finish bij de vrouwen wordt verwacht rond 12.30 uur. Bij de mannen is dit pas rond 17.00 uur.

Mis niets van Luik-Bastenaken-Luik 2023 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de koers kan je bespreken in onze live chat.

Lees ook: Voorbeschouwing: Luik-Bastenaken-Luik 2023 – Kan Evenepoel Pogacar iets in de weg leggen?

Vrouwen

Officiële start: 8.35 uur

Finish: tussen 12.20 en 12.45 uur

Afstand: 142,8 kilometer

Mannen

Officiële start: 10.30 uur

Finish: tussen 16.45 en 17.15 uur

Afstand: 258,5 kilometer

Lees ook: Voorbeschouwing: Luik-Bastenaken-Luik voor vrouwen 2023 – Voltooit Vollering zuivere heuvelhattrick?