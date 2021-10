Liveblog – Volg hier de presentatie van het parcours van de Tour de France 2022 donderdag 14 oktober 2021 om 11:15

Donderdag presenteert de ASO de parcoursen voor de allereerste Tour de France Femmes 2022 en de Tour de France 2022 voor mannen. De geruchten sijpelden de laatste weken en dagen door, maar na vandaag weten we zeker hoe beide routeschema’s eruit komen te zien. Mis niets en volg de presentatie in het Palais des Congrès hier in dit liveblog van WielerFlits!

De Tourstart is in ieder geval in Kopenhagen en de twee ritten daarna bevinden zich ook op Deens grondgebied. Dat staat al vast. Er volgt daarna op maandag een rustdag die het peloton gebruikt om te reizen naar Frankrijk. Vanaf daar is het schema in nevelen gehuld, maar er zijn al veel geruchten uitgelekt. Kasseien, La Planche des Belles Filles, de terugkeer van de Col du Granon en Alpe d’Huez, Peyragudes en Hautacam in de Pyreneeën en een meer dan dertig kilometerslange tijdrit op de voorlaatste dag.

Vandaag ontdekken we wat daarvan klopt. Hierbij gaat het parcours over de mannen, want over de gloednieuwe Tour de France Femmes is een stuk minder informatie uitgelekt. Maar ook voor de vrouwen lijkt er een aankomst te zijn op La Planche des Belles Filles te zijn. Ook daar komen we donderdag achter. Mis niets!