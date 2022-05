Liveblog – Ellen van Dijk fietst nieuw werelduurrecord in Grenchen! maandag 23 mei 2022 om 16:15

Ellen van Dijk valt maandagmiddag om 17.00 uur het werelduurrecord voor vrouwen aan. De 35-jarige renster van Trek-Segafredo doet haar poging op de wielerbaan in Grenchen, Zwitserland. Fietssponsor Trek heeft het evenement groots aangepakt en voorziet een livestream (met commentaar van Jens Voigt en Van Dijks ploeggenote Lizzie Deignan), die vanaf iets voor vijven live te volgen is onderaan dit liveblog.

Mocht je niet in de gelegenheid zijn om mee te kijken, dan kun je in het liveblog ook terecht voor geschreven updates. De wereldkampioene tijdrijden op de weg gaat proberen om het huidige record te verbreken. Deze staat op naam van Joscelyn Lowden, die in september 2021 in precies een uur 48,405 kilometer wist af te leggen. Van Dijk doet haar poging op een speciale Trek Speed Concept-tijdritfiets, die is omgeturnd tot baanfiets.

De Nederlandse gaat rijden met een 58×14-versnelling. Daarmee kan ze op een zo’n optimale wijze 93 tot 97 omwentelingen per minuut maken en dat zou genoeg moeten zijn om het werelduurrecord te verbreken. In het verleden stond dat record overigens ook op naam van onder meer Keetie van Oosten-Hage (43,082 kilometer in München, 1978) en Leontien Zijlaard-Van Moorsel (46,065 kilometer in Aguascalientes, 2003). De legendarische Française Jeannie Longo had het record tussen 1986 en 2003 liefst zes keer aangescherpt.

“Wat er voor mij mogelijk is, weet ik nog niet precies”, vertelt Van Dijk aan WielerFlits. “Natuurlijk weet ik een beetje hoe het gaat, maar een vol uur is nog iets anders. Ik ga starten om zo snel mogelijk onder het schema van het record te komen. Begrijp me goed: het huidige record is echt een hoge standaard. Niet veel mensen zullen de naam van Joss Lowden kennen, omdat ze niet superbekend is. Maar wat zij gedaan heeft, is echt heel speciaal. Het is echt niet gemakkelijk om dat record zo maar uit de boeken te rijden. Laat me dat eerst proberen te breken.”

Livestream

Links

Interview WielerFits ” Ellen van Dijk: “Ik hoop dat er na mij meer vrouwen het werelduurrecord gaan aanvallen”

Dit is de customized Trek Speed Concept-fiets voor het werelduurrecord

Liveticker (Twitter #UCIHourRecord)

Liveticker (Twitter #EllensHour)

Liveticker (Twitter #Ellensuurtje)