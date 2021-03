Liveblog – Strade Bianche 2021: Kopgroep van drie heeft kleine voorsprong op peloton zaterdag 6 maart 2021 om 11:48

Vandaag wordt in de Toscaanse heuvels de veertiende editie van de Strade Bianche verreden. De koers die bekend staat om het stofhappen op de witte grindwegen werd vorig jaar op indrukwekkende wijze gewonnen door Wout van Aert. Gaat de man uit Herentals zijn titel weten te prolongeren of komt een andere renner als winnaar over de streep in Siena? Volg het in ons liveblog.

Het parcours van deze prachtige wedstrijd begint en eindigt vandaag in Siena, een toeristische trekpleister in het hart van Toscane. De renners krijgen 184 kilometer voor de wielen geschoven, waarvan 63 op onverharde grindwegen. Daarnaast is er nog een hoop regulier klimwerk in de Italiaanse heuvels, wat gegarandeerd spektakel oplevert.

Favorieten aan de start zijn er te over: Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe én Tom Pidcock hebben vanochtend een nummer opgespeld. Daarnaast staan er ook nog mannen als Egan Bernal, Tadej Pogačar en Bauke Mollema op de deelnemerslijst, mannen die je nooit af kunt schrijven.

Start: 11:45 in Siena

Finish: tussen 16.14 en 16.44 uur in Siena

Afstand: 184

