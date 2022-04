Liveblog – Ronde van Vlaanderen 2022: Slotfase met Van der Poel en Pogacar op kop zondag 3 april 2022 om 12:36

Vandaag is het zover: de 106e editie van de Ronde van Vlaanderen. Om 10.00 beginnen de coureurs vanuit Antwerpen aan hun rit van ruim 272 kilometer naar Oudenaarde. Kasseien, de Paterberg en Oude Kwaremont in winterse omstandigheden: de Ronde belooft weer een spektakel te worden. Wie komt als eerste over de streep in de Minderbroedersstraat?

De eerste helft van de koers is relatief vlak. Langs wielersteden Beveren, Sint-Niklaas, Dendermonde en Zottegem en met de kasseistroken van de Lippenhovestraat en de Paddestraat gaat het richting de eerste beklimming van de Oude Kwaremont. Terug van weggeweest dit jaar is de Achterberg. Deze helling in Leupegem is 1.500 meter lang en heeft gemiddelde hellingsgraad van 4,4% met een uitschieter tot 14%. De Achterberg is de derde helling van de dag, als intermezzo tussen de Kortekeer en de Wolvenberg.

Start: 10.00 uur in Antwerpen

Finish: omstreeks 16.45 uur in Oudenaarde

Afstand: 272,5 km

