Liveblog – Ronde van Vlaanderen 2021: Zeven vroege vluchters koesteren ruime voorsprong zondag 4 april 2021 om 09:13

Vandaag start de 105e editie van de Ronde van Vlaanderen in Antwerpen. ‘De Hoogmis’ is met zijn rijke historie een absolute climax van het Vlaamse wielervoorjaar. Volg de koers in ons liveblog.

De editie van vorig jaar werd vanwege corona op een later tijdstip verreden, maar kende desalniettemin een spectaculair deelnemersveld. ‘De Grote Drie’ (Van Aert, Van der Poel en Alaphilippe) zullen ook dit jaar van de partij zijn en dat levert ongetwijfeld puur wielerspektakel op.

In het lijstje met favorieten wordt dus met name gekeken naar die drie renners, met name naar Wout van Aert. De kopman van Jumbo-Visma wist exact een week geleden Gent-Wevelgem nog te winnen en verschijnt vandaag met de beste papieren aan de start.

Mathieu van der Poel zakte woensdag in Dwars door Vlaanderen door het ijs. Na een overtuigende seizoenstart met winst in Strade Bianche en twee spectaculaire ritzeges in Tirreno-Adriatico kwam de winnaar van vorig jaar zichzelf tegen in Dwars door Vlaanderen. Heeft hij de knop op tijd om weten te zetten voor Vlaanderens Mooiste? Volg het hier!

Start: 10.00 uur in Antwerpen

Finish: tussen 15.57 en 16.49 uur in Oudenaarde

Afstand (met neutralisatie): 263,7 kilometer

