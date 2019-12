Liveblog – Jumbo-Visma zet in 2020 alles op eindzege Tour de France vrijdag 20 december 2019 om 12:00

De voorbereidingen op het nieuwe wielerseizoen zijn al in volle gang, dus is het ook tijd voor de ploegpresentaties. Vandaag is het de beurt aan Jumbo-Visma, de enige Nederlandse WorldTour-ploeg. De renners presenteren zich in Amsterdam in het hoofdkantoor van de nieuwe subsponsor HEMA. De belangrijkste vraag zal zijn: welke grote rondes gaan de kopmannen rijden?

De ploegpresentatie start om 12.45 uur en is rond 14.30 uur klaar. Naast de WorldTour-ploeg wordt ook de selectie van de nieuwe Jumbo-Visma Academy voorgesteld.

Via dit liveblog hoef je niets te missen van al het laatste nieuws! WielerFlits is aanwezig bij de presentatie en zal na afloop ook nog reacties ophalen van alle hoofdrolspelers.