Liveblog – Mathieu van der Poel snel solo aan kop zondag 12 januari 2020 om 12:15

Vandaag staat het hoofdprogramma van het NK veldrijden in Rucphen op het programma. De elite mannen en vrouwen strijden vandaag om het rood-wit-blauw. Anders dan normaal starten de mannen voor de vrouwen, dat betekent dat de titelstrijd bij de heren om kwart voor twee van start gaat. De vrouwen krijgen hun startschot om kwart over drie voor een wedstrijd over veertig minuten.

Bij de mannen gaat Mathieu van der Poel voor zijn zesde nationale titel op rij, maar renners als Corné van Kessel en Lars van der Haar zullen er alles aan doen om het de wereldkampioen veldrijden zo moeilijk mogelijk te maken. Ook bij de vrouwen is er één echte topfavoriete. De afgelopen weken liet Ceylin del Carmen Alvarado zien dat ze veruit de sterkste Nederlandse was. Van haar laatste negen wedstrijden won ze er maar liefst vijf, terwijl ze tijdens die andere vier op plek twee eindigde.

Het parcours in Rucphen is bekend vanwege ‘Camiels Carrousel’, vernoemd naar ex-veldrijder Camiel van den Bergh. Verder is het parcours vooral heel veel draaien en keren, waardoor het geen parcours is waar de grote motoren hun kracht goed kwijt kunnen. Het vele draaien keren gaat naar het einde toe bij renners meer dan waarschijnlijk zijn tol eisen.

Programma:

13:45 – Elite mannen

15:15 – Elite vrouwen

Uitzending

Vanaf 13:30 is het NK Veldrijden live te volgen op AD.nl.