Liveblog – Milaan-San Remo 2021: Kopgroep met Taco van der Hoorn koestert ruime voorsprong zaterdag 20 maart 2021 om 09:31

Vandaag staat de 112e editie van Milaan-San Remo op het programma. Het peloton krijgt maar liefst 299 kilometer voor de wielen geschoven, met in de finale de klassieke scherprechters Cipressa en natuurlijk de Poggio. Het startschot in Milaan wordt al om tien uur gelost en de koers is vanaf dat moment te volgen in dit liveblog.

Vorig jaar kwam Wout van Aert als eerste over de streep in San Remo, met een banddikte verschil op Julian Alaphilppe. De Belg van Team Jumbo-Visma gaat dit jaar zijn titel proberen te prolongeren, maar zal daarbij concurrentie ondervinden van niemand minder dan Mathieu van der Poel en – opnieuw – Julian Alaphilippe.

La Primavera kent een rijke geschiedenis en draagt daarom met recht de titel ‘monument’. De eerste editie werd al verreden in 1907 en door de jaren heen is deze slopende wedstrijd uitgegroeid tot een legendarische voorjaarsklassieker. Met renners als Fausto Coppi, Gino Bartali en Eddy Merckx op de erelijst is dit een zeer prestigieuze prijs.

Favorieten aan de start zijn er te over: Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe zijn door velen aangestipt als topfavoriet, maar daarnaast rijden er ook mannen als Michal Kwiatkowski, Vincenzo Nibali en Michael Matthews aan de start. Renners die, met al hun ervaring, in een koers als deze nooit afgeschreven kunnen worden.

Start: 10.00 uur in Milaan

Finish: tussen 16.47 en 17.22 uur San Remo

Afstand: 299 kilometer

Bespreek de wedstrijd in onze live chat!

Links:

Voorbeschouwing: Milaan-San Remo 2021

Deelnemerslijst (Procyclingstats)