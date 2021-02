Liveblog – Kuurne-Brussel-Kuurne 2021 zondag 28 februari 2021 om 11:31

Vandaag staat Kuurne-Brussel-Kuurne op het programma. De tweede semiklassieker van het seizoen mondde in het verleden vaak uit in een sprint, maar in de voorbije twee edities werd telkens solo gefinisht door winnaars Bob Jungels en Kasper Asgreen. Is dat dit jaar ook het geval?

Klokslag 12.00 uur is de start van de klassieker op de Brugsesteenweg in Kuurne, waar een kleine vijf uur (en 197 kilometer) later ook gefinisht wordt. Onderweg staan achtereenvolgens de Tiegemberg, de Volkegemberg, de Boembeek, de Bossenaarstraat, de Mont Saint-Laurent, La Houppe, de Kanarieberg, de Kruisberg, de Hotond, de Côte de Trieu, de Oude Kwaremont en de Kluisberg op het programma.

De vraag is of deze hellingen beslissend zullen zijn voor het koersverloop, aangezien de Oude Kwaremont en de Kluisberg op respectievelijk 60 kilometer en 54 kilometer van de finish liggen. De 500 meter lange Beerbosstraat, op 35 kilometer van de finish, is de laatste kasseistrook voor de aankomst. Daarna gaat het in gezwinde draf richting Kuurne, waar na 181 kilometer de finishlijn al eens gepasseerd wordt. Wat volgt is nog een lokale ronde van 15 kilometer doorheen ook Kortrijk en Harelbeke.

Start: 12.00 uur in Kuurne

Finish: tussen 16.35 en 17.05 uur in Kuurne

Afstand: 197 kilometer

