Liveblog – Gent-Wevelgem 2021: Renners maken zich op voor de start zondag 28 maart 2021 om 09:04

De 83e editie van Gent-Wevelgem wordt vandaag verreden in een lenteachtig sfeertje. Volg de koers van de Plugstreets in dit liveblog.

Peter Sagan, Eddy Merckx, Rik van Looy, Mario Cippolini, Tom Boonen en Robert van Eenaeme. Dit zijn de namen op de lijst met veelwinnaars van Gent-Wevelgem. Al deze legendes wisten de klassieker drie keer te winnen.

Doordat de laatste zeventien kilometer nagenoeg vlak is, hebben de sprintersploegen nog genoeg tijd om eventuele durfals terug te halen, dat zie je ook aan de lijst met recordhouders: het zijn de taaie krachtpatsers die de meeste kans maken op de zege.

Ultieme topfavoriet voor een koers als deze is dan ook Wout van Aert. De man uit Herentals beschikt niet alleen over voldoende capaciteit om de bergjes te kunnen overleven, heeft na een lange dag ook nog een venijnige slotpunch in de benen én hij kan zich uitstekend door een groep manoeuvreren.

Start: 10.00 uur in Ieper

Finish: Rond 16.00 uur

Afstand: 248 kilometer

