Liveblog – E3 Saxo Bank Classic 2021: Renners zijn vertrokken, wind speelt grote rol vrijdag 26 maart 2021 om 11:09

De 46e editie van de E3 Saxo Bank Classic staat vandaag na een jaar afwezigheid weer op de koerskalender. De semiklassieker die vorig jaar niet door kon gaan vanwege corona vertrekt en finisht dit jaar traditiegetrouw in Harelbeke.

De organisatie van de Vlaamse wedstrijd vreesde nog even dat de koers dit jaar opnieuw afgelast moest worden, maar gelukkig kunnen vanmiddag om 12.00 uur de 175 deelnemers van start gaan in Harelbeke. Het peloton krijgt dan 203 kilometer voor de wielen geschoven, met verschillende (kassei)klimmetjes bij de prijs inbegrepen.

Topfavorieten aan de start zijn er te over, maar alle ogen zullen gericht zijn op Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Gaan we net zo’n broederlijke tweestrijd zien als in de Ronde van Vlaanderen of krijgen we net als in Milaan-San Remo een andere winnaar op het hoogste schavot?

Start: 12.00 uur in Harelbeke

Finish: tussen 16.57 en 17.37 uur in Harelbeke

Afstand: 203,9 kilometer

