Liveblog – Dwars door Vlaanderen 2021: Renners maken zich op voor de start woensdag 31 maart 2021 om 11:48

Het Vlaamse Voorjaar is in volle gang, met een aantal mooie koersen als E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem al achter de rug. Vandaag is het tijd voor Dwars door Vlaanderen, die traditiegetrouwe de opmaat is naar Vlaanderens Mooiste – De Ronde van Vlaanderen.

Door de coronapandemie was Dwars door Vlaanderen vorig jaar één van de koersen die niet door kon gaan, maar dit jaar is de semiklassieker terug met een ijzersterk deelnemersveld. Met mannen als Julian Alaphilippe, Mathieu van der Poel en Jasper Stuyven zal Dwars door Vlaanderen gegarandeerd vuurwerk opleveren.

Mathieu van der Poel won de laatste editie van Dwars door Vlaanderen, in 2019 versloeg hij Anthony Turgis en Bob Jungels in de sprint. Gaan we de Nederlands kampioen dit jaar weer op het hoogste schavot zien of gooit iemand nog roet in het eten?

Start: 12.25 uur in Roeselare

Finish: Tussen 16.35 uur en 17.00 uur in Waregem

Afstand: 184 kilometer

