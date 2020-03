Liveblog coronavirus – Olympische Spelen uitgesteld naar 2021 dinsdag 24 maart 2020 om 16:15

Het coronavirus domineert al enkele weken het nieuws en bereikte ook het wielrennen. Ondertussen grijpen autoriteiten in heel de wereld in. Meerdere wielerkoersen zijn afgelast om verdere verspreiding van het virus te voorkomen en ook andere wedstrijden staan op de tocht. In dit liveblog volgt WielerFlits het nieuws omtrent het coronavirus rond het peloton.