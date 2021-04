Liveblog – Brabantse Pijl 2021: renners maken zich op voor de start woensdag 14 april 2021 om 11:41

Vandaag staat de Brabantse Pijl op de wielerkalender. De koers die traditiegetrouw de overgang vormt tussen de kassei- en heuvelklassiekers wordt vandaag afgevlagd in Leuven en zal finishen in Overijse.

Deze editie van La Flêche Brabançonne is niet alleen bijzonder vanwege de last-minute deelnames van Wout van Aert en Jasper Stuyven, ook is het dit jaar al een klein voorproefje op het WK in Leuven komend najaar.

Met de afgelasting van Parijs-Roubaix zagen veel renners een mooi doel in het water vallen. Voor de Brabantse Pijl is dat een geluk bij een ongeluk, omdat hierdoor absolute toppers als Van Aert en Stuyven van start kunnen gaan. Verder is het in een koers als deze altijd uitkijken geblazen naar Michael Matthews, Greg Van Avermaet en Anthony Turgis. Volg de koers in ons liveblog!

Start: 12.30 uur in Leuven

Finish: tussen 17.18 en 17.47 uur in Overijse

Afstand: 201,7 kilometer

