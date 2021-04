Liveblog – Amstel Gold Race 2021: Kopgroep met vijf Belgen en één Nederlander zondag 18 april 2021 om 11:00

Vandaag staat de 55e editie van de Amstel Gold Race op het programma. De enige Nederlandse klassieker start én finisht vandaag in Vilt en kent meer hoogtemeters dan ooit.

Vorig jaar kon de Amstel Gold Race helaas niet doorgaan vanwege corona, dus voor de laatste editie moeten we even terug naar 2019. Dat jaar was het Mathieu van der Poel die met een fenomenale eindsprint de concurrentie liet staan.

Van der Poel is er vandaag echter niet bij om zijn titel te verdedigen, maar desondanks zijn er veel kanshebbers te vinden in Limburg. Julian Alaphilippe, Wout van Aert, Primož Roglič, Michael Matthews, Matteo Trentin… Allemaal spelden ze vandaag een nummer op, dus dat wordt

Start: 12.05 uur in Valkenburg

Finish: rond 17.35 uur in Vilt

Afstand: 219,7 kilometer

Bespreek de wedstrijd in onze live chat!

Links:

Voorbeschouwing: Amstel Gold Race 2021

Deelnemerslijst (PCS)