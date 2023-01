Kijk hier live naar de teampresentatie van Team DSM voor 2023 dinsdag 10 januari 2023 om 15:00

Het jaar 2023 is begonnen en de eerste UCI-wedstrijden van het jaar zijn al verreden. Vandaag is het tijd voor de teampresentatie van het Nederlandse Team DSM vanuit Spanje en die is voor het publiek exclusief en geheel live te zien hier op WielerFlits. We houden ook een liveblog bij.

Vorig jaar lag bijna alle druk bij Team DSM op Thymen Arensman en Romain Bardet. De Nederlander werd zesde in de Vuelta a España en won er de koninginnenrit. Daarnaast werd Bardet zesde in het klassement van de Tour de France en won hij de Tour of the Alps. In 2023 zal Team DSM het moeten doen zonder de vertrokken Arensman. Onder meer Harm Vanhoucke, Patrick Bevin, Alex Edmondson en Oscar Onley komen het team versterken.

De teampresentatie van de mannenploeg, de vrouwenploeg en de opleidingsploeg van Team DSM start om 16.30 uur. Daarna is er vanaf 17.15 uur nog een online meet & greet met John Degenkolb, Pfeiffer Georgi en Vlad Van Mechelen voor fans. De livestream vind je hieronder in ons WielerFlits Liveblog. Daarnaast kan je in de live chat meepraten met de uitzending.

Livestream teampresentatie Team DSM 2023