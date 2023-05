Giro 2023: Liveblog – Etappe 8 met tweemaal de Muro dei Cappuccini zaterdag 13 mei 2023 om 08:00

Huidige Kopgroep

De achtste etappe van de Giro d’Italia kent een slotcircuit van ongeveer zestig kilometer met drie steile beklimmingen. De klimmetjes zijn niet lang, maar zijn allesbehalve vlak. Er mag vandaag veel verwacht worden van de puncheurs in het peloton in de etappe naar Fossombrone.



Vanuit Terni rijden de coureurs al snel de eerste niet-gecategoriseerde col van de dag op: de Valico della Somma (5 km aan 5,8%). Een vroege vlucht krijgt hier alvast de kans om weg te rijden. De 100 kilometer die daarna volgt zijn mild, echte beklimmingen zijn er niet. Pas na 150 kilometer wordt het weer echt interessant, als de renners voor het eerst door Fossombrone rijden om te beginnen aan de finale.

In het slotcircuit staat de Muro dei Cappuccini (2,1 km aan 10%) twee keer op het menu, met daartussen ook de Monte delle Cesane (7,1 km aan 7,1%). Drie steile beklimmingen, die de puncheurs in te peloton in de kaart zullen spelen.

Mis niets van de achtste etappe van de Giro 2023 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 11.50 uur

Officiële start: 12.00 uur

Finish: tussen 16.50 uur en 17.35 uur

Afstand: 207 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Foligno: tussen 13.05 en 13.20

Tussensprint Sigillo: tussen 14.15 en 14.35

Passage I Cappuccini: tussen 15.35 en 16.05

Passage Monte delle Cesane: tussen 16.00 en 16.35

Passage I Cappuccini: tussen 16.45 en 17.25

Giro 2023: Voorbeschouwing op het parcours (WielerFlits)

Giro 2023: De deelnemers (WielerFlits)

Lees ook: Giro 2023: Voorbeschouwing etappe 8 naar Fossombrone – Wel spektakel in pittige finale?