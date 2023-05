Giro 2023: Liveblog – Etappe 6 met start en finish in Napels donderdag 11 mei 2023 om 08:00

De zesde etappe van de Giro zal zowel starten als finishen in het Zuid-Italiaanse Napels. Het is een lastig te voorspellen etappe met kansen voor zowel sprinters als aanvallers. Twee fikse bergtoppen maken het lastig voor de sprinters, maar een vlakke finale van vijftig kilometer zal de vlucht van de dag niet helpen.



De renners koersen – over een afstand van 156 kilometer – na de start in Napels in een boog om de bekende vulkaan Vesuvius heen. Het is een etappe met twee gezichten: na een pittig begin volgt een relatief eenvoudige finale. Dit zou voor een interessant koersverloop kunnen zorgen.

Onderweg volgen er twee beklimmingen die meetellen voor het bergklassement, met de Valico di Chiunzi (8,3 km aan 6,3%) en die naar Picco Sant’Angelo (9,6 km aan 4%). Na de technische afdaling van deze laatste klim bevinden de renners zich weer aan de kust, maar dan aan de andere kant van de Baai van Napels. Vervolgens koerst het peloton ruim vijftig kilometer langs naar het water, naar de finish in Napels.

Mis niets van de zesde etappe van de Giro 2023 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 12.55 uur

Officiële start: 13.15 uur

Finish: tussen 16.55 uur en 17.30 uur

Afstand: 162 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Sant’Antonio Abate: tussen 14.00 en 14.05

Passage Valico di Chiunzi: tussen 14.30 en 14.40

Passage Picco Sant’Angelo: tussen 15.35 en 16.00

Tussensprint Sorrento: tussen 15.50 en 16.15

