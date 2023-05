Giro 2023: Liveblog – Etappe 5 heuvelrit naar Salerno – Opnieuw een sprint? woensdag 10 mei 2023 om 08:00

De vijfde etappe van de Giro voert ons over een heuvelachtig parcours van Atripalda naar Salerno. Hoewel de start veelal op en af loopt, bestaat het slot van de etappe uit vlakke wegen. Een dag voor de aanvallers of een dag voor de sterke sprinters?

Ook in de vijfde etappe is het parcours allerminst vlak. Sterker nog, de renners krijgen over een afstand van 172 kilometer toch weer 2.400 hoogtemeters voor de wielen geschoven. Het meeste van dit klimwerk wordt al vrij vroeg opgediend. Er zijn twee keer bergpunten te verdienen, op de top van de Passo Serra (3,9 km aan 7,4%) en richting Oliveto Citra (2,6 km aan 8%).

In de laatste vijftig kilometer zetten de renners koers richting de Middellandse Zee, en worden de heuvelachtige wegen ingeruild voor de vlakke kust richting Salerno. Ondanks de vele hoogtemeters sluiten we een massasprint niet uit. Al zullen er kapers op de kust van de Middelandse Zee liggen, die vanuit een vlucht de etappe willen winnen.

Mis niets van de vijfde etappe van de Giro 2023 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 12.40 uur

Officiële start: 12.55 uur

Finish: tussen 16.55 uur en 17.30 uur

Afstand: 171 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Passo Serra: tussen 13.15 en 13.25

Tussensprint Sant’Angelo dei Lombardi: tussen 14.40 en 14.55

Passage Oliveto Citra: tussen 15.45 en 16.15

Tussensprint Battipaglia: tussen 16.25 en 16.55

