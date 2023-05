Giro 2023: Liveblog – Etappe 4 bergrit naar Lago Laceno dinsdag 9 mei 2023 om 08:00

Huidige Kopgroep

Vandaag zullen we voor het eerst merken welke klassementsrenners over de juiste benen beschikken in de Giro d’Italia. De finish in etappe 4 ligt namelijk in skigebied Lago Laceno, drie kilometer na de steile Colle Molella. Daarnaast staan er ook nog twee andere beklimmingen op het menu. Geeft Evenepoel vandaag zijn roze trui weg?

Na de start in Venosa stuiten de renners op een lastige openingsfase, die op en af loopt. Dit is echter nog maar het begin. Na 65 kilometer is het tijd voor de serieuze hindernissen van de dag. De Passo delle Crocelle (13,5 km aan 4,3%), Muro Lucano (5,1 km aan 5,5%) en de Valico di Monte Carruozzo (8,8 km aan 4,9%) volgen elkaar op onderweg naar de slotklim.

De Colle Molella is net geen tien kilometer lang en kent een gemiddelde stijging van 6,2%. Het venijn zit hem in de staart, want in de laatste drie kilometer zakken de percentages niet meer onder de 9%. Na deze klim is het nog drie kilometer naar de streep. De klassementsmannen zullen met de billen bloot moeten gaan vandaag. Tijdverlies op dag vier van een grote ronde kan veel zeggen over de kansen op de eindwinst.

Mis niets van de vierde etappe van de Giro 2023 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 12.30 uur

Officiële start: 12.45 uur

Finish: tussen 16.55 uur en 17.35 uur

Afstand: 175 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Passo delle Crocelle: tussen 14.15 en 14.35

Tussensprint Muro Lucano: tussen 15.05 en 15.25

Passage Valico di Monte Carruozzo: tussen 15.30 en 15.55

Tussensprint Montella: tussen 16.30 en 17.00

Passage Colle Molella: tussen 16.50 en 17.30

