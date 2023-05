Giro 2023: Liveblog – Etappe 3 met listige finale naar Melfi maandag 8 mei 2023 om 08:00

Op de eerste maandag van de Giro d’Italia 2023 hebben we nog geen rustdag, maar een etappe met een venijnige finale. Etappe 3 leidt het peloton van Vasto naar Melfi over een parcours van 213 kilometer. De finale kent twee beklimmingen, die roet in het eten van de sprinters kunnen gooien.

De renners mogen zich vandaag opmaken voor een bijzonder lange, vlakke en wellicht saaie aanloopfase: de eerste pakweg 170 kilometer verlopen namelijk in vlakke lijn. De coureurs mogen zich echter niet in slaap laten wiegen, want in de laatste veertig kilometer is het klimmen geblazen, als het peloton de uitlopers van de Monte Vulture bereikt.

De eerste hindernis op de uitgedoofde vulkaan bestaat uit de beklimming van de Valico dei Laghi di Monticchio (6,3 kilometer aan 6,4%). Hierna volgt vrijwel meteen nog een tweede helling, de Valico La Croce (2,6 kilometer aan 7,6%). Eenmaal boven wacht nog een finale van ongeveer 25 kilometer, over eerst dalende en vervolgens licht glooiende wegen naar de finish in Melfi. In de laatste kilometers loopt de weg bij momenten nog vervelend omhoog, wat voor een spetterende finale kan zorgen.

Mis niets van de derde etappe van de Giro 2023 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 11.45 uur

Officiële start: 12.00 uur

Finish: tussen 16.55 uur en 17.30 uur

Afstand: 213 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Foggia: tussen 14.20 en 14.40

Passage Valico dei Laghi di Monticchio: tussen 16.10 en 16.40

Passage Valico La Croce: tussen 16.20 en 17.00

Tussensprint Rapolla: tussen 16.40 en 17.15

