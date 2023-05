Giro 2023: Liveblog – Etappe 21 is de slotrit met rondje Rome zondag 28 mei 2023 om 08:00

Huidige Kopgroep

De slotrit in de Giro d’Italia van en naar Rome bestaat uit vijf nagenoeg vlakke rondes van 17,6 kilometer, langs heel wat toeristische trekpleisters. De start van de 135 kilometer lange etappe is bij het Palazzo della Civiltà Italiana. Vanaf hier gaat rijden de renners naar het centrum van Rome.

In Rome moet een 17,6 kilometer lang circuit vijf keer afgelegd worden. In deze ronde komt het peloton langs onder meer het Colosseum, de keizerlijke fora, Lungotevere, Ara Pacis, het Villa Borghese, het Circus Maximus, de Thermen van Caracalla en de Engelenburcht. Als de renners langs de Engelenburcht rijden, zullen ze ook uitzicht hebben op de Sint-Pietersbasiliek. Na vijf passages door Rome krijgen we waarschijnlijk een sprint, en zetten we een streep onder de 106e Giro d’Italia.

Mis niets van de laatste etappe van de Giro 2023 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 15.25 uur

Officiële start: 15.30 uur

Finish: tussen 18.35 uur en 18.55 uur

Afstand: 135 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint 1 Roma: tussen 17.15 en 17.30 uur

Tussensprint 2 Roma: tussen 17.55 en 18.15 uur

Giro 2023: Voorbeschouwing op het parcours (WielerFlits)

Giro 2023: De deelnemers (WielerFlits)

Lees ook: Giro 2023: Voorbeschouwing etappe 21 naar Rome – Koninklijke sprint voor het Colosseum