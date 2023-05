Giro 2023: Liveblog – Etappe 20 is monsterlijke klimtijdrit naar Monte Lussari zaterdag 27 mei 2023 om 08:00

De voorlaatste rit van de Giro d’Italia is slechts 18,6 kilometer lang, maar zal bij heel veel renners de nodige angst inboezemen. En die angst is meer dan terecht, als we kijken naar de verschrikkelijk steile slotklim die de renners nog voor de wielen geschoven krijgen in deze tijdrit van net geen twintig kilometer.



De eerste elf kilometer zijn nog redelijk vlak, maar dan begint de pret (of ellende) met de Monte Lussari. Een duivelse beklimming van 7,3 kilometer aan 12,1%, gemiddeld! Met name de eerste vijf klimmende kilometers zijn beestachtig zwaar. De percentages zakken dan maar niet onder de 15%.

Daarna vlakt het wel wat af, al blijft het bijzonder pittig richting de finish. In deze klimtijdrit kan er met andere woorden nog ontzettend veel gebeuren in de strijd om het roze. Wat het extra interessant maakt, is dat de renners aan de voet van de klim ongetwijfeld van fiets zullen wisselen.

Mis niets van de twintigste etappe van de Giro 2023 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Start eerste renner: 11.30 uur

Finish eerste renner: tussen 12.10 en 12.20 uur

Start laatste renner: 17.52 uur

Finish laatste renner: tussen 18.24 en 18.35 uur

Afstand: 18,6 km

Tussenpunten: na 10,8 km en 14,3 km

