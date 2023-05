Giro 2023: Liveblog – Etappe 18 bergrit naar Val di Zoldo donderdag 25 mei 2023 om 08:00

De achttiende etappe van de Giro d’Italia naar Zoldo Alto is een eerste rit van een drieluik van beslissende etappes met heel wat klimwerk. In een 161 kilometer lange etappe trekken de renners over twee beklimmingen van eerste en twee van tweede categorie.



De eerste klim op de route volgt na dertig kilometer en kennen we onder de naam Passo della Crosetta (11,6 km aan 7,1%), maar voor het echte vuurwerk zullen we toch moeten wachten op de diepe finale.

Deze finale kent drie beklimmingen, waarvan de Forcella Cibiana (9,6 km aan 7,8%) de eerste is. De top van deze klim ligt op goed 25 kilometer van de finish en kan dienen als springplank naar de laatste vijftien kilometer, die worden gekruid door de zeer steile klim naar Coi (5,8 km aan 9,7%) en de slotklim naar wintersportplek Val di Zoldo (2,7 km aan 6,4%).

Mis niets van de achttiende etappe van de Giro 2023 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 12.20 uur

Officiële start: 12.30 uur

Finish: tussen 16.55 uur en 17.40 uur

Afstand: 161 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Passo della Crosetta: tussen 13.40 en 14.00 uur

Passage Pieve d’Alpago tussen 14.20 en 14.40 uur

Tussensprint Pieve di Cadore: tussen 15.30 en 16.00 uur

Passage Forcella Cibiana: tussen 16.10 en 16.45 uur

Tussensprint Forno di Zoldo: tussen 16.25 en 17.00 uur

Passage Coi: tussen 16.45 en 17.25 uur

Passage Val di Zoldo: tussen 16.55 en 17.40 uur

