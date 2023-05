Giro 2023: Liveblog – Etappe 17 voor de sprinters naar Caorle woensdag 24 mei 2023 om 08:00

Deze derde Giro-week staat in het teken van de strijd om de roze trui, maar er is ook nog een sprintersrit naar Caorle gepland. Vanuit Pergine Valsugana in de Alpen koerst het peloton in feite bergafwaarts tot aan de Adriatische Zee.



De organisatie volgt het dal van de rivier de Brenta, om bij Bassano del Grappa de Alpen te verlaten. Wat dan nog volgt, is een snelle finale door het vlakke land rondom Venetië en langs de zandstranden van de Adriatische kust, richting de finish.

Wie goed naar het parcours kijkt, weet dat een massasprint in de sterren staat geschreven. Een laatste kans Na de zeventiende etappe trekt de Giro namelijk weer de bergen in voor een ultieme apotheose in de Dolomieten.

Mis niets van de zeventiende etappe van de Giro 2023 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 12.45 uur

Officiële start: 12.50 uur

Finish: tussen 17.00 uur en 17.30 uur

Afstand: 197 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Rosà: tussen 14.35 en 14.50 uur

Tussensprint Lido di Jesolo: tussen 16.20 en 16.45 uur

