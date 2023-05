Giro 2023: Liveblog – Etappe 16 bergrit met aankomst op Monte Bondone dinsdag 23 mei 2023 om 08:00

De derde week van de Giro d’Italia is ingezet en dat betekent dat we ons mogen opmaken voor de climax. In de zestiende etappe krijgen de renners vijf beklimmingen voorgeschoteld en ligt de aankomst op de bekende Monte Bondone.

De rit kent nog een vlakke aanloop, maar dan volgen de bijzonder pittige Passo di Santa Barbara (12,7 km aan 8,3%), Passo Bordala (4,5 km aan 6,7%) en de beklimmingen naar Matassone (11,4 km 5,6%) en Serrada (17,7 km aan 5,5%).

De organisatie heeft het beste voor het laatst bewaard, want op 21,4 kilometer van de finish beginnen de renners aan de eerste stroken van de Monte Bondone. Het gemiddelde stijgingspercentage van 6,7% is bedrieglijk, want er zijn heel wat uitschieters naar beneden en boven. Laten we hopen dat de klassementsmannen eindelijk de strijd met elkaar aan gaan.

Officieuze start: 10.50 uur

Officiële start: 11.05 uur

Finish: tussen 17.15 uur en 17.45 uur

Afstand: 203 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Passo di Santa Barbara: tussen 13.05 en 13.25 uur

Passage Colla di Boasi: tussen 13.20 en 13.45 uur

Tussensprint Rovereto: tussen 13.45 en 14.10 uur

Passage Matassone: tussen 14.10 en 14.40 uur

Passage Serrada: tussen 15.15 en 15.55 uur

Tussensprint Aldeno: tussen 15.50 en 16.35 uur

Passage Monte Bondone: tussen 17.15 en 17.45 uur

