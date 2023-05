Giro 2023: Liveblog – Etappe 15 is een mini-Ronde van Lombardije zondag 21 mei 2023 om 08:00

De Ronde van Lombardije volgt pas op zaterdag 7 oktober, maar in de vijftiende etappe van de Giro d’Italia krijgen de renners al een soort ‘mini-Il Lombardia’ voor de wielen geschoven. De etappe van vandaag start in Seregno en voert over vier gecategoriseerde beklimmingen naar Bergamo.



De renners verzamelen zich voor de start in Seregno. Van daaruit gaat het naar de – op papier – zwaarste klim van de dag: de Valico di Valcava (11,6 km aan 8%). Na een lange afdaling en vlakke tussenfase volgen in een rap tempo de beklimmingen naar Selvino (11,1 km aan 5,6%) en Miragolo San Salvatore (5,2 km aan 7%).

Na deze tweetrapsraket is er een eerste passage door Bergamo. Daarna rest nog de klim naar Valpiana (10 km aan 6,7%) en de kenmerkende finale naar Bergamo, met de Colle Aperto (1,6 km aan 7,9%) als toetje.

Mis niets van de vijftiende etappe van de Giro 2023 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 11.45 uur

Officiële start: 11.55 uur

Finish: tussen 16.50 uur en 17.35 uur

Afstand: 195 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Valico di Valcava: tussen 13.10 en 13.30 uur

Tussensprint Nembro: tussen 14.05 en 14.25 uur

Passage Selvino: tussen 14.30 en 14.55 uur

Passage Miragolo San Salvatore: tussen 14.55 en 15.20 uur

Tussensprint Almenno San Bartolomeo: tussen 15.45 en 16.20 uur

Passage Roncola Alta: tussen 16.15 en 16.55 uur

