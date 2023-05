Giro 2023: Liveblog – Etappe 14 naar Cassano Magnago zaterdag 20 mei 2023 om 08:00

Na een kort bezoekje aan buurland Zwitserland, keert de Giro voor de veertiende etappe weer terug naar Italië. Vanuit Sierre vertrekken de renners naar Cassano Magnago, waar een massasprint het meest waarschijnlijke scenario is.



Na de start in Sierre koersen de renners naar de Passo del Sempione, wat ook meteen de enige klim van de dag is. De Passo del Sempione is een beklimming van iets meer dan twintig kilometer aan een gemiddelde van 6,2%. De top ligt op net iets meer dan 2.000 meter hoogte.

Vanaf de top van de Passo del Sempione is het nog 138 kilometer tot de finish. De kans op een sprint is dan ook vrij groot. Al moeten we wel met twee woorden spreken, want op 16 kilometer van de streep volgt nog een klimmetje van één kilometer aan 6%. De aanvallers zullen hier wellicht nog een ultieme poging wagen, in de hoop zo een sprint te ontlopen.

Mis niets van de veertiende etappe van de Giro 2023 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 12.05 uur

Officiële start: 12.15 uur

Finish: tussen 16.55 uur en 17.35 uur

Afstand: 194 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Passo del Sempione: tussen 14.00 en 14.20 uur

Tussensprint Villadossola: tussen 14.55 en 15.20 uur

Tussensprint Stresa: tussen 15.40 en 16.15 uur

