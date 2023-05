Giro 2023: Liveblog – Etappe 12 naar Rivoli – Dag voor de vluchters? donderdag 18 mei 2023 om 08:00

De aanvallers komen in de tweede week van de Giro d’Italia wel aan hun trekken, want ook de twaalfde etappe kan worden bestempeld als een ‘overgangsrit’ richting de belangrijkste bergetappes. De klassementsrenners zullen in elk geval hun kruit droog houden, wetende dat er een zware rit naar Crans Montana lonkt.



De etappe van vandaag brengt het peloton van Bra naar Rivoli. In het eerste uur zitten al aardig wat klimmetjes, al telt alleen die naar Pedaggera (4,1 km aan 4,3%) mee voor het bergklassement. Daarna dalen de renners naar de Povlakte, om vervolgens koers te zetten naar het afsluitende circuit rondom Rivoli.

Met nog vijftig kilometer te gaan volgt al een eerste passage door de finishstad, maar er wacht dan nog een zeer verraderlijke finale met de Colle Braida (9,8 km aan 7,1%) als cruciale hindernis. Na deze klim volgt een afdaling van vijftien kilometer naar Reano en een vlakke(re) finale van twaalf kilometer naar de finishstreep.

Mis niets van de twaalfde etappe van de Giro 2023 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 12.30 uur

Officiële start: 12.45 uur

Finish: tussen 17.00 uur en 17.30 uur

Afstand: 179 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Pedaggera: tussen 13.35 en 13.45 uur

Tussensprint Ceresole d’Alba: tussen 14.30 en 14.50 uur

Tussensprint Buttigliera alta: tussen 15.45 en 16.10 uur

Passage Colle Braida: tussen 16.25 en 16.55 uur

